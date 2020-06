FIFA 21 : des précisions sur la version Nintendo Switch, ça ne va pas être fou

Comme on pouvait s'y attendre, la version Nintendo Switch de FIFA 21 n'intégrera pas les dernières nouveautés en matière de gameplay et de modes de jeu. C'est en effet ce qu'indique clairement Electronic Arts sur son site officiel , en précisant que cette Edition Essentielle se contentera de mettre à jour les effectifs ainsi que leurs équipements. Vous l'aurez compris : pour bénéficier des retouches opérées par les développeurs canadiens, il faudra passer au moins par les machines actuelles, sachant que celles next-gen iront plus loin dans certains domaines - c'est ce que l'éditeur américain appelle "le niveau supérieur".On espère que derrière cette expression se cachent une réelle volonté d'améliorer FIFA, d'autant que l'on a appris que FIFA 21 continuera de tourner sur le Frostbite Engine. Pas de quoi rassurer les fans. Quoi qu'il en soit, on rappelle que la sortie du jeu est fixée au 9 octobre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, et plus tard sur Xbox Series X et PS5.