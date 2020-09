Fallout New Vegas 2 : suite au rachat de Bethesda par Microsoft, Obsidian entretient l'espoir

¯\_(ツ)_/¯".









Sorti en 2011, Fallout New Vegas est souvent considéré comme l'un des meilleurs épisodes de la saga, et pour cause : son travail d'écriture et d'embranchements scénaristiques furent un véritable délice que Fallout 4 n'avait pas réussi à reproduire. Il faut dire que les deux jeux ne sont pas issus du même studio puisque le premier est sorti des couloirs d'Obsidian Entertainment, la firme qui a depuis accouché de The Outer Worlds. Alors qu'un deuxième New Vegas était espéré de longue date, le rachat d'Obsidian par Microsoft avais mis fin aux espoirs... jusqu'à cette annonce fracassante, faite aujourd'hui, annonçant l'absorption de Bethesda par ce même constructeur américain En d'autres termes, Microsoft possède désormais toutes les cartes pour lancer le chantier d'un Fallout New Vegas 2 : il possède la franchise Fallout toute entière et les développeurs qui ont donné vie à ce spin-off acclamé par la critique. Il n'a pas alors pas fallu longtemps pour qu'un internaute pose la question à ceux-ci sur Twitter, lesquels ont répondu par le smiley intriguant "Représentant un bonhomme les bras levés, le sourire mi-gêné, mi-fier, beaucoup y voient là un indice probant : Obsidian ne semble certainement pas fermer la porte à un tel projet... il semble même teaser son possible avènement. Et il faut bien avouer qu'un Fallout New Vegas 2 exclusifs aux plateformes Xbox, ça aurait du caractère.