F1 2020 : Carloz Sainz Jr. propose d'embarquer dans sa McLaren pour du gameplay en Espagne

créer notre propre écurie, et occuper à la fois la fonction de pilote et de manager. Parmi les différentes éditions de F1 2020, on retient surtout la Deluxe Schumacher qui comprendra trois jours d'accès anticipé, quatre monoplaces qui ont marqué sa carrière (la Jordan 191, la Benetton B194, la Benetton B195, la Ferrari F1-2000), ainsi qu'une célébration spéciale.La sortie du jeu est prévue pour le 10 juillet prochain sur Xbox One, PS4 et PC.

Alors que Liberty Media, le propriétaire de la F1, estime que la saison 2020 pourrait débuter le 5 juillet prochain en Autriche, Codemasters propose de découvrir une nouvelle vidéo de gameplay de F1 2020. Après Max Verstappen et sa Red Bull, c'est maintenant au tour de Carlos Sainz Jr. de nous emmener faire un hot lap sur le circuit de Barcelone, à bord de sa McLaren. Un timing qui est loin d'être hasardeux, puisque c'est justement ce week-end qu'aurait dû avoir lieu le Grand Prix d'Espagne.