Eve Online : le FanFest 2020 annulé à cause du Coronavirus, l'E3 en danger ?

Après la GDC et la conférence GTC de Nvidia, c'est au tour du FanFest de EVE Online de se voir déprogrammé à cause de l'épidémie de Coronavirus. L'éditeur CCP Games semble avoir suivi le mouvement pour privilégier la sécurité. Bien que l'Islande ne soit pas encore un foyer de contamination, l'éditeur a préféré éviter que des fans potentiellement contaminés puissent propager le virus. Au rythme où la pandémie évolue, on voit de plus en plus d'événements être annulés, et on commence à émettre de sérieux doutes concernant la tenue des prochains grands salons du jeu vidéo, dont l'E3 de Los Angeles. Pourtant, l'ESA, qui organise le salon, s'est voulu rassurante et a affirmé à nos confrères de Vice que le rendez-vous ne serait pas annulé, tout comme la Game Connection de San Francisco. Reste à voir si les participants prendront le risque d'aller sur ces salons ou pas.