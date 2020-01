Epic Games Store : le service cartonne, les jeux gratuits vont continuer d'arriver

Pour sa première année, l'Epic Games Store a réalisé une sacrée performance en se hissant parmi les plus grosses plateformes de distribution sur PC. Une motivation supplémentaire pour que la société de Tim Sweeney persévère dans cette direction. Pour brosser les joueurs dans le sens du poil, le service assure qu'il continuera d'offrir des jeux gratuits toutes les semaines en 2020.



Epic Games a également communiqué un certain nombre de chiffres élogieux, comme vous pouvez le voir sur l'infographie ci-dessous ; des statistiques qui permettent de mieux comprendre comment l'Epic Games Store est désormais un acteur important du marché. Ainsi, il revendique 108 millions d'utilisateurs (à mettre en perspective face au milliard de comptes et 90 millions d'utilisateurs actifs sur Steam). Au total, 680 millions de dollars ont été dépensés sur le store, dont 251 millions sur les titres tiers.