Epic Games Store : trois jeux sont offerts cette semaine dont Killing Floor 2

Comme chaque semaine, l'Epic Games Store offre des jeux à ses membres, et à partir d'aujourd'hui, il est possible de récupérer trois nouveaux titres de qualité. La firme de Tim Sweeney nous permet donc de mettre les mains sur Killing Floor 2, Lifeless planet et le classique The Escapists 2. On vous conseille d'ailleurs d'aller jeter un oeil aux tests de la rédaction qui se trouvent ici pour The Escapists 2 et là pour Killing Floor 2 . De son côté, sachez que Lifeless Planet aborde le sujet d'un astronaute parti chercher la vie sur une planète distante, et qui tombe sur les ruines d'une ville russe abandonnée. La semaine prochaine, la plateforme a confirmé que le jeu gratuit sera Torchlight 2. Pour garnir votre bibliothèque de jeux sans dépenser un copec, il suffit d'aller à cette adresse