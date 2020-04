Epic Games Store : la vérification en deux étapes désormais obligatoire pour les jeux gratuits

La cybersécurité est très importante pour les entreprises qui doivent soigner leur image et mettre leurs clients à l'abri. C'est pourquoi Epic Games a décidé d'imposer la vérification en deux étapes pour les jeux gratuits, sachant qu'entre deux et trois productions sont offertes chaque semaine. Pour ne pas effrayer les nouveaux utilisateurs, la société de Tim Sweeney explique toutefois que cette mesure ne sera appliquée que lors des quatre prochaines semaines, soit jusqu'au 21 mai. Bien entendu, cette procédure sera exigée de temps à autre afin de contraindre les joueurs à activer cette sécurité supplémentaire sur leurs comptes.Pour savoir comment fonctionne la vérification en deux étapes sur l'Epic Games Store, on vous suggère de jeter un oeil à la FAQ officielle . Actuellement, les joueurs peuvent récupérer gratuitement For the King qui, à partir du 30 avril, sera remplacé par Amnesia : The Dark Descent et Crashlands.