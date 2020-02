Epic Games : Adam Sussman (ex Nike, 2K, EA) embauché en tant que président

Epic Games vient d'embaucher Adam Sussman, ancien chief digital officer chez Nike, en tant que président, un poste qui était vacant depuis la démission de Paul Meegan en juin dernier. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que le dirigeant dispose d'une expérience conséquente dans le domaine du jeu vidéo après avoir été VP of global publishing chez Zynga entre 2012 et 2014, puis vice-président chez EA, Take-Two Interactive, et DIMG Games. L'annonce vient du compte LinkedIn de l'intéressé qui explique être ravi de son nouveau poste.

Après 5,5 grandes années chez Nike, j’ai décidé de passer à ma prochaine opportunité en tant que président d'Epic Games. Nike est une marque incroyable, j’ai eu la chance de travailler avec beaucoup de gens formidables et je suis tellement fier de ce que nous avons accompli ensemble. Bien que ce soit aigre-doux, je suis tellement heureux de me joindre à Epic et honoré de faire partie de la remarquable équipe qui a construit l’un des plus grands jeux dans le monde.