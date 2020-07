Elden Ring : le jeu présent au Xbox Games Showcase ? Un insider en doute

George R. R. Martin (le créateur de Game of Thrones) figure au programme de l'événement, smiley à l'appui. On n'est pas à l'abri d'une agréable surprise, d'autant que le Xbox Games Showcase ne sera pas exclusivement consacré aux productions first party, même si ces derniers représenteront bien sûr un gros morceau des festivités.





There's a better chance of a Bakugan than Elden Ring on Thursday. — grubbsnax is back (@JeffGrubb) 21 juillet 2020



Quoi qu'il en soit, on rappelle que pour le moment, Elden Ring est prévu sur Xbox One, PC et PS4.



Le moins que l'on puisse, c'est que depuis l'E3 2019, Elden Ring se fait particulièrement discret. En dehors du trailer diffusé dans le cadre du salon de Los Angeles, on n'a strictement rien vu du jeu. Du coup, les fans de From Software se raccrochent aux promesses faites par le studio japonais, ainsi qu'aux rumeurs qui ont circulé ces derniers mois. Phil Spencer ayant assuré que Microsoft désirait améliorer ses relations avec les développeurs nippons, certains se demandent si cette volonté ne se concrétisera pas par un nouveau trailer d'Elden Ring au Xbox Games Showcase.Souvent bien informé quand il s'agit des coulisses de l'industrie vidéoludique, Jeff Grubb, journaliste chez VentureBeat, doute fortement que le jeu créé en collaboration avec