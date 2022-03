Elden Ring : la MAJ 1.03 va rendre le jeu plus difficile, voici le détail des changements

Maintenant qu'il a acquis un statut de jeu grand public avec ses 12 millions de ventes en seulement 3 semaines, Elden Ring est prêt à subir sa deuxième mise à jour, mais la première plusieurs semaines après sa sortie. L'idée pour les développeurs de FromSoftware, c'est de rééquilibrer les forces, mais surtout de rendre le jeu plus difficile qu'il ne l'est. On sait que l'utilisation des sorts de magie permet à de nombreuses personnes de s'en sortir, mais désormais, les combats face aux boss seront plus complexes, en changeant certains comportements. De même, la larme imitatrice devrait voir sa puissance d'être redéfinie et limitée, tout comme le pouvoir de givre, histoire qu'on ne puisse pas trop abuser de leur usage. FromSoftware n'est clairement pas là pour vous faciliter la vie, mais d'un autre côté, le studio japonais contre-balande avec davantage de Pierres de Forge à récupérer en tuant certains ennemis, tandis qu'on en trouveront aussi dans les magasins des premières zones de l'open world. C'était en effet l'un des défauts pointés du doigt par les joueurs qui débutaient. Cet update 1.03 corrige aussi de nombreux bugs et ajoute aussi un nouveau PNJ, répondant au nom de Jar-Bairn, qui vous donne accès à une nouvelle mission. Tout est détaillé ici autrement ...

Changements majeurs inclus dans la dernière mise à jour 1.03



Éléments supplémentaires ajoutés

- Ajout d'une fonction pour enregistrer une icône et le nom d'un PNJ sur la carte lorsque vous rencontrez ce PNJ.

- Ajout du PNJ Jar-Bairn.

- Ajout de nouvelles phases de quête pour les PNJ suivants : Diallos/ Nepheli Loux/ Kenneth Haight/ Gatekeeper Gostoc.

- Ajout de quelques PNJ invocables dans plusieurs situations.

- Augmentation du nombre de modèles d'objets que le joueur peut imiter lorsqu'il utilise Mimic's Veil.

- Ajout d'une musique de fond nocturne pour certaines zones en plein champ.



Bugs réparés

- Correction d'un bug qui empêchait les PNJ invoqués de subir des dégâts dans certains combats de boss.

- Correction d'un bug qui empêchait parfois le joueur d'obtenir un objet après un combat contre un boss.

- Correction d'un bug qui empêchait le dialogue de parler aux PNJ et d'utiliser des configurations de clé personnalisées.

- Correction d'un bug qui figeait le joueur lorsqu'il roulait.

- Correction d'un bug qui entraînait une mise à l'échelle incorrecte des arcanes pour certaines armes.

- Dans une situation où le joueur ne peut pas obtenir plus de 2 pochettes de talisman, une pochette de talisman a été ajoutée à la ligne de la boutique Twin Maiden Husks.

- Correction d'un bug qui empêchait l'utilisateur de se déformer vers des sites de grâce depuis la carte à la fin du jeu.

- Correction d'un bug qui empêchait le joueur de se déplacer vers la zone suivante après la bataille avec le Géant du Feu.

- Correction d'un bug qui faisait que certaines armes avaient une mise à l'échelle incorrecte après le renforcement.

- Correction d'un bug qui empêchait certaines armes d'utiliser la mise à l'échelle des statistiques.

- Correction des raccrochages à certaines occasions.

- Correction d'un bug qui affichait incorrectement les limites de la zone multijoueur lors de la lecture en ligne.

- Correction d'un bug qui permettait au joueur d'activer la compétence d'arme d'Erdtree Greatshield sans absorber une attaque en utilisant une combinaison spéciale d'objet et d'incantation.

- Correction d'un bug qui faisait que l'incantation de Fire's Deadly Sin avait un effet différent.

- Correction d'un bug avec Ash of War, Determination et Royal Knight's Resolve, où le buff de dégâts s'appliquera également à d'autres armes sans cette compétence.

- Ajustement de l'effet visuel du sort Forme invisible.

- Suppression de l'ensemble d'armure Ragged du jeu qui pouvait être obtenu par erreur dans le patch précédent.

- Correction d'un bug qui faisait que certains PNJ hostiles abandonnaient Furlcalling Finger Remedy.

- Correction d'un bug qui provoquait la lecture d'un effet sonore incorrect dans certaines situations.

- Correction d'un bug qui empêchait l'animation visuelle et les hitbox de s'afficher correctement sur certaines cartes.

- Correction de bugs qui provoquaient un visuel et un comportement incorrects pour certains ennemis.

- Correction d'un bug qui provoquait un paramètre de statistiques incorrect pour certaines armures.

- Corrections de texte.



Autres améliorations des performances et corrections de bugs.



Changements d'équilibre

- Augmentation du taux de chute de Smithing Stone pour certains ennemis.

- Ajout de Smithing Stone à certains magasins de jeux en début de partie.

- Augmentation de l'efficacité du bouclier.

- Augmentation des dégâts de tous les objets offensifs du pot fissuré.

- Augmentation des dégâts des objets suivants : Spark Aromatic/Poison Spraymist.

- Augmentation de la durée de l'effet des objets suivants : Aromatique édifiante/ Aromatique en fer.

- Augmentation des soins HP pour Torrent lors de l'utilisation des objets suivants : Rowa Raisin/ Sweet Raisin/ Frozen Raisin

- Réduction de la consommation de FP et augmentation des dégâts des sorcelleries suivantes : Glintstone Cometshard/ Comet/ Night Comet

- Augmentation des dégâts des sorcelleries suivantes : Puits de gravité/ Étoiles qui s'effondrent/ Barrage de cristal

- Diminution de la consommation de FP des sorcelleries suivantes : Pluie d'étoiles/Rock Blaster/Gavel of Haima/Founding Rain of Stars/Stars of Ruin/Greatblade Phalanx/Magic Downpour/Loretta's Greatbow/Loretta's Mastery/Carian Greatsword/Carian Piercer/Shard Spiral

- Augmentation de la vitesse et de la portée des projectiles de Great Glintstone Shard

- Diminution des dégâts de Ash of War et Hoarfrost Stomp et augmentation du temps d'incantation.

- Augmentation des dégâts auto-infligés de Ash of War, Bloody Slash tout en réduisant légèrement les dégâts et en augmentant le temps d'incantation.

- Diminution de la compétence des armes, des dégâts de l'épée de la nuit et de la flamme.

- Augmentation de la consommation de FP et réduction de la durée de Ash of War, Barricade Shield.

- Modification du calendrier de consommation de FP de Ash of War, Prelate’s Charge.

- Diminution des dégâts de l'esprit invoqué lors de l'utilisation de l'objet Mimic Tear Ash et modification du comportement de l'esprit.

- Autres changements d'équilibrage des ennemis et des armes