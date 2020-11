Elden Ring : From Software évoque brièvement le jeu, les fans à l'affût

We also greatly appreciate all the enthusiasm and support shown for "ELDEN RING", our next Dark Fantasy Action RPG. We hope you look forward to it. pic.twitter.com/NOUBeacOPd — FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) 31 octobre 2020

George R. R. Martin (le créateur de Game of Thrones) est impliqué dans la création du jeu. "La collaboration a réellement débuté quand il s’est penché sur les thèmes, les idées et d’autres éléments que j’avais étudiés pour le jeu, confiait Miyazaki-san en juin de l'année dernière. Cela nous a permis d’avoir des conversations enrichissantes, et George R. R. Martin s’en est servi comme base pour créer tout le lore du jeu. "



" L’importance que nous accordons à ce sentiment de satisfaction après avoir surmonté une épreuve difficile sera toujours là , avait-il également souligné à l'époque. Le jeu disposera d’un grand nombre d’armes et de sorts, ce qui permettra d’attaquer les ennemis de différentes manières. Ainsi, les joueurs auront le choix d’opter pour un style de combat et une stratégie qui leur conviennent ." Elden Ring a été annoncé sur PC, Xbox One et PS4, mais à ce rythme-là, il y a des chances qu'il sorte également sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5.





Si Bluepoint Games est à l'oeuvre sur le remake de Demon's Souls, les disciples de From Software se demandent surtout où Hidetaka Miyazaki (le patron du studio japonais) et ses équipes en sont avec Elden Ring. Il faut dire que depuis son annonce à l'E3 2019, le jeu se fait particulièrement discret. Comme pour rassurer les fans les plus impatients, From Software s'est fendu d'un tweet histoire de faire comprendre que le développement suivait son cours. "Nous apprécions également l'enthousiasme et le soutien exprimés pour Elden Ring, notre prochain Action-RPG dark fantasy, peut-on lire. On espère que vous l'attendez avec intérêt."Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle que