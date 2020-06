Dying Light : l'extension Hellraid annonce sa date de sortie dans un trailer chevaleresque

Sept ans après son annonce, le projet Hellraid sera passé par toutes les étapes, dont celle du véritable jeu AAA avant d'être relégué, il y a quelques mois, au plan d'extension pour le célèbre Dying Light : tout ce travail n'aura pas été vain et Techland semble enfin décidé à officialiser une date de sortie, donc fixée au... 23 juillet prochain.Ainsi, pour la modique somme de 9,99 euros, il vous sera donné la possibilité d'exploser des squelettes en armure et de déjouer des pièges médiévaux maléfiques, le tout à la première personne avec le style de combat propre au jeu de zombies original : un nouveau trailer nous est d'ailleurs balancé pour l'occasion, histoire de vous faire une idée un poil plus précise de ce qui vous attend sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.