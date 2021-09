Dying Light : le jeu arrive sur Switch 6 ans après les versions PS4 et Xbox One

Six ans, c'est le temps qu'il aura fallu pour que la Nintendo Switch puisse à son tour bénéficier du premier Dying Light, sorti en janvier 2015 sur PS4 et Xbox One. C'est Techland qui le fait savoir à travers un communiqué et un trailer réalisé entièrement façon cartoon. Comme d'habitude, le Parkour est la discipline mise en avant, sachant que cette version Switch sera la plus complète de toutes les éditions. On imagine que l'ensemble des extensions (quatre au total) et des DLC (17 quand même !) seront présents dans le jeu. Tout tiendra-t-il dans la cartouche ou faudra-t-il passer par la case téléchargement pour profiter de tout le contenu ? On en saura plus dans quelques semaines / mois, sachant que la sortie est prévue pour "bientôt". On aurait d'ailleurs aimé voir des images de gameplay pour savoir à quoi nous en tenir, mais visiblement, c'est encore un peu trop tôt pour voir à quoi il va ressembler sur Nintendo Switch...