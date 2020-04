Dying Light : un DLC consacré à Hellraid, le FPS de Techland qui n'est jamais sorti

Chez Techland, il faut croire qu'ils ont le sens de l'humour particulièrement affûté. En effet, le studio polonais vient d'annoncer par le biais d'un communiqué officiel que Dying Light va avoir droit à un DLC dédié à Hellraid. Oui, il s'agit bel et bien du FPS à la sauce fantasy annoncé en 2013, mais dont le développement a été interrompu après moult reports et autres rebondissements.Du coup, on peut s'attendre à ce que certains éléments soit réutilisés, puisque l'extension permettra d'explorer un donjon rempli de créatures prêtes à nous découper, comme prévu au départ. Des nouvelles armes figurent bien évidemment au programme, et il y aura moyen de jouer en coopération si l'on ne se sent pas suffisamment solide seul.Côté histoire, on nous explique qu'en cherchant à réparer une panne de courant dans la Tour, les survivants sont tombés sur une borne d'arcade Hellraider qui va donc les expédier tout droit en enfer. Techland assure que de plus amples informations sur cette extension payante seront communiquées plus tard. Sortie prévue pour cet été.