Dune Spice Wars : la roadmap détaillée, voici les nouveautés qui arrivent (dont le multi)

Accessible en Early Access depuis le 26 avril dernier, Dune Spice Wars va évidemment s'enrichir et se bonifier avec le temps. Les développeurs de Shiro Games ont tenu à donner quelques détails sur la roadmap et donc des nouveautés qui arrivent les semaines et mois prochains. Première chose à noter dans l'agenda, c'est l'arrivée du mode multijoueur programmé pour cet été, sans date vraiment précise. On pourra compter sur l'introduction d'une nouvelle faction aussi, des unités de héros inédites, et évidemment des correctifs et autres réajustements pour que l'expérience soit la plus smooth possible. D'autres rajouts sont programmés, comme on peut le voir sur l'infographique ci-après, mais les dates de sortie ne sont pas encore définies et certains contenus pour la fin de l'année pas encore révélés.