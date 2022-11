Dune Spice Wars enfin dispo sur le PC Game Pass avec une mise à jour importante

Disponible en Early Access depuis le mois d'avril dernier sur Steam, Dune Spice Wars est enfin accessible sur le PC Game Pass après plusieurs semaines de teasing. Une bonne nouvelle pour tous les joueurs qui étaient passés à côté et qui vont pouvoir découvrir un jeu de stratégie 4X en temps réel qui a surpris pas mal de monde pour la qualité de son gameplay et de son contenu. Mais une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, on apprend que l'arrivée de Dune Spice Wars sur le PC Game Pass est accompagné d'une grosse mise à jour, baptisée "Air & Sand". Cet update intègre des unités volantes, qui modifie pas mal sa façon d'interagir avec le jeu, puisque non seulement cela permet de rééquilibrer la puissance du désert avec celle de l’air, mais offre aussi une nouvelle dimension stratégique au jeu. Les développeurs expliquent que cette mise à jour a permis de rééqulibrer l'ensemble du jeu, de revoir l’interface utilisateur, mais aussi d'améliorer le système de chat en multijoueur. Histoire d'illustrer tout cela, une nouvelle vidéo a été mise en ligne.