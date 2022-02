Dune Spice Wars : enfin une première vidéo de gameplay

Dune : Spice Wars nécessitera une bonne gestion de ses unités pour récolter cette denrée indispensable.



La sortie du jeu est attendue pour 2022, sans plus de précisions.





Maintenant que les previews de Dune Spice Wars sont tombées ( vous pouvez d'ailleurs retrouver la nôtre à cette adresse ), Funcom et Shiro Games ont commencé à déployer la première vidéo consacré au gameplay du jeu. On y découvre les terres désolées et surtout ensablées de la planète Arrakis qui regorge d'une ressource que de nombreux peuples convoitent : l'épice. Il faudra donc tout mettre en oeuvre pour récolter un maximum d'épice, sachant que la menace des vers de sable n'est jamais bien loin. Reprenant des mécaniques de gameplay des RTS et des jeux 4X,