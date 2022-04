Dune Spice Wars : présentation de la faction des Fremen et date de sortie pour l'Early Access

Les choses se précisent pour le jeu Dune : Spice Wars qui va sortir en Early Access d'ici quelques semaines. L'attente pour les fans du roman de Frank Herbert va donc prendre fin puisque c'est le 26 avril prochain qu'ils pourront retourner sur les terres arides de la planète Arrakis pour y récolter cette épice que tout le monde recherche. Jeu de stratégie en temps réel reprenant des features 4X, Dune : Spice Wars est l'oeuvre de la collaboration entre le studio Shiro Games et l'éditeur Funcom qui en ont profité pour présenter la quatrième faction : les Fremen. Puisqu'il s'agit d'un peuple qui vit dans le désert d'Arrakis, ce sont ces mêmes Fremen qui bénéficie d’une meilleure capacité de déplacement et de survie, mais aussi de ne pas réveiller les vers de sable. Ils viennent donc compléter les autres factions que sont les Atreides, les Harkonnen et les Smugglers, chacune ayant leurs propres puissance militaire, mais aussi leur influence politique.