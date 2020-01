Dragon Quest XII : le créateur de la série en parle une nouvelle fois, il va falloir patienter

Sans doute ravi des ventes de Dragon Quest XI qui totalise plus de 5,5 millions d'exemplaires dans le monde (3DS, PS4, PC, Switch), Yûji Horii a profité de ses voeux pour évoquer Dragon Quest XII que Square Enix n'a pas encore officialisé ; ce qui explique pourquoi les fans sont agréablement surpris. "Je vous souhaite une excellente année, indique le créateur de la série sur sa carte. En 2019, nous avons sorti le film Dragon Quest : Your Story, ainsi que la version Switch de Dragon Quest XI. Nous avons également commercialisé Dragon Quest Walk sur smartphones, et annoncé des adaptations (jeu vidéo et anime) pour Dragon Quest : La Quête de Daï. Et maintenant, 33 ans après la sortie du premier épisode, je suis extrêmement heureux de relever de nouveaux défis avec le développement de Dragon Quest XII."



Dans la foulée, Horii-san précise qu'il va falloir faire preuve de patience avant de voir quoi que ce soit ; "certains projets devraient même voir le jour bien avant", d'après lui. Le contraire aurait été étonnant, surtout avec une campagne de recrutement démarrée en juin dernier.