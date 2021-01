Dragon Ball Xenoverse 2 : Toppo rejoint le casting, voici des images du combattant de l'Univers 11

Même s'il ne s'agit clairement pas du jeu le plus mémorable de la licence Dragon Ball, Dragon Ball Xenoverse 2 reste indétronable en termes de vente. Après plus de 7 millions de copies écoulées depuis sa sortie en 2016, le titre continue encore et toujours de bien se vendre, principalement aux Etats-Unis. Bandai Namco Entertainment en a conscience et continue d'enrichir le jeu pour maintenir la communauté et son appétit vorace. Ça tombe bien, nous venons d'apprendre qu'un nouveau personnage va venir gonfler les rangs du roster lors de la prochaine mise à jour gratuite du printemps 2021. Ce combattant n'est autre que Toppo, combattant mémorable de l'Univers 11 qu'on a pu voir dans Dragon Ball Super. Il sera livré en même temps que Paikuhan qui avait déjà été annoncé il y a quelques mois. Le magazine V-Jump avait été le premier à révéler son existence, voici désormais des images officiels de ce Toppo.