Dragon Ball Xenoverse 2 : le jeu continue de bien se vendre, le point sur les chiffres

Dragon Ball, quoi qu'on en dise, est une licence qui fait vendre. Qu'il s'agisse du manga, de l'anime ou des jeux vidéo, l'oeuvre imaginée par Akira Toriyama traverse non seulement les âges, mais touche également tous les médias. Preuve en est avec la révélation des nouveaux chiffres de vente de Dragon Ball Xenoverse 2, un jeu sorti en 2016 et qui vient de franchir le seuil des 7 millions de copies écoulées, soit 1 million de plus par rapport aux résultats fournis en mai dernier. C'est énorme pour un jeu de cette trempe, surtout quand on sait qu'en terme de résultat, le jeu est loin d'être parfait (nous l'avions noté 14/20 sur JEUXACTU à l'époque). C'est ausis la raison pour laquelle Bandai Namco Entertainment continue d'alimenter le jeu de contenu toujours plus inédit alors que le jeu fête ses 4 ans d'âge, sachant qu'en plus, une mise à jour (gratuite) avec Paikuhan est attendue pour le printemps 2021. Logique donc après un tel succès. A noter que ces chiffres interviennent quelques jours après ceux révélés pour Dragon Ball FighterZ, qui a lui aussi dépassé les 6 millions de ventes.