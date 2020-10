DOOM : John Romero officialise enfin le nom du Doom Guy

Tout le monde connait le Doom Guy. Véritable pilier du jeu vidéo, le héros des premiers jeux DOOM a largement participé à la démocratisation du FPS avec honneur et humour : malgré sa renommée planétaire, il est aussi amusant de constater qu'il s'agit d'un personnage à l'identité nébuleuse et à la personnalité... extrêmement plate. Le Doom Guy est là pour tuer des démons, c'est tout. Et il le fait très bien.



Pourtant, depuis toutes ces années, beaucoup se demandent si ce marine énigmatique n'aurait pas un véritable prénom : ce fut justement l'objet de la demande d'un internaute, sur Twitter, adressée directement à John Romero. Le créateur culte de la franchise s'est ainsi permis d'apporter une réponse officielle : "Le nom du Doom Guy est Doom Guy".



