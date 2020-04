DOOM Reborn : il retape DOOM 1 et 2 sous l'id Tech 4, la pré-Bêta disponible

Depuis toujours, la franchise DOOM s'est vu incroyablement bien entretenue par sa communauté au travers de nombreuses versions et mods et inédits : celui qui nous intéresse aujourd'hui se nomme DOOM Reborn et permet ni plus ni moins que de jouer à DOOM 1 et 2, sortis respectivement en 1993 et 1994, sous l'id Tech 4.Pour rappel, ce moteur est particulièrement réputé pour être celui de DOOM 3, autrefois vanté pour ses qualités techniques indéniables : on retrouve alors dans ce projet réalisé par le moddeur "gamehacker" toutes les vibes du célèbre FPS de 2004, permettant donc une visée verticale, un moteur physique et des modèles 3D revus. Si certains s'avèrent particulièrement excités, d'autres soulignent la non-cohérence du moteur, qualifiant même le projet de "Demake de DOOM 3", un "demake" étant évidemment une rétrogradation technique.Quoiqu'il en soit, la pré-Bêta de DOOM Reborn peut être téléchargée à cette adresse si vous souhaitez l'essayer par vous-même. Il n'y a pas d'heure pour exploser des têtes au fusil à pompe, surtout en plein confinement.