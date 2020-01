DOOM & DOOM 2 : une grosse update apporte plein de fonctions dont le 60 FPS

Depuis la sortie des trois premiers DOOM en juillet dernier sur les consoles actuelles, Bethesda n'a pas arrêté de travailler. Aujourd'hui, une énorme mise à jour est donc tombée, afin d'apporter un maximum de nouveautés. Si le contenu ne change pas d'un iota, les jeux vont avoir droit à de sacrés changements techniques avec un support 60 FPS sur toutes les plateformes, ce qui est une jolie augmentation par rapport aux 35 FPS initiaux. Le support des add-ons a également été ajouté, ainsi qu'un mode permettant d'afficher le jeu en 4:3 comme à l'origine. Un système de quicksave a aussi été ajouté. Une fois le jeu en pause, il suffira d'appuyer sur R/R1/RB pour effectuer une sauvegarde là où vous êtes. Pour charger cette sauvegarde, il faudra mettre le jeu en pause et appuyer sur L/L1/LB.

Si vous n'avez pas envie de jouer à tout le jeu, sachez qu'il est désormais possible de choisir un épisode, une map définie, une difficulté, puis de se plonger directement dans l'action. Mieux, le cycle des armes a été complété par une roue des armes qui permet de choisir directement sa pétoire, sans devoir parcourir tout son arsenal à chaque fois. Mieux, le pad directionnel permet également de choisir ses armes à la volée avec les fusils à pompe en haut, le chaingun à droite, le lance-roquettes en bas et le plasma à gauche.

D'un point de vue technique, il est désormais possible de modifier le niveau d'éclairage du jeu, et de rendre les couleurs plus ou moins vives selon votre préférence. Enfin, un nouveau HUD minimaliste sera utilisé lors des parties multijoueurs en split-screen. Dans cette nouvelle mouture, la barre de statut en bas de l'écran sera supprimée, ce qui donnera plus de surface pour afficher le jeu. Les joueurs Switch qui partagent le petit écran de la machine de Nintendo apprécieront.