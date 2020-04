Disco Elysium : une version Switch dans les tuyaux pour une sortie "bientôt"

ZA/UM est une valeur sûre du PC qui devrait se décliner prochainement sur un autre support populaire : la dernière console de Nintendo.



C'est Aleksander Rostov, art director du studio, qui l'a confirmé lors d'une interview avec BBC 5 : celui-ci travaille actuellement sur le design de l'interface et différentes implémentations de la version Switch. Cerise sur le gâteau, la scénariste Helen Hindpere a ajouté que le portage "devrait arriver bientôt", sans pour autant en révéler davantage.



On espère en avoir des nouvelles prochainement ainsi que d'une arrivée sur PS4 et Xbox One, que tout le monde puisse goûter au bijou concerné. Et surtout, on prie pour une localisation en bonne et due forme.





Ayant remporté le plus de prix au Game Awards 201 et s'étant fait remarquer grâce aux notes unanimes de la presse , Disco Elysium fait incontestablement partie des meilleurs jeux de l'année passée. Avec un ton graphique sublime et une écriture grandiose, le RPG de