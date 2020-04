Disco Elysium : en attendant les versions consoles, l'excellent RPG débarque sur Mac

de ZA/UM et histoire contenter tout le monde, ceux-ci viennent tout juste d'annoncer l'arrivée d'une version Mac.Actuellement soldée à 29,99 euros (pour un prix de base fixé à 39,99 euros), cette édition Apple exige au minimum macOS 10.13 avec un processeur i3, 4GO de RAM et 20GO d'espace libre sur le disque dur. Attention toutefois : à l'instar de l'itération PC, Disco Elysium n'est pas encore traduit en français et il faudra donc s'accrocher pour comprendre les innombrables dialogues profonds dans la langue de Shakespeare. Fort heureusement, plusieurs localisations devraient se rendre disponibles en même temps que les moutures PS4, Xbox One et Switch prévues plus tard, cette année.