Disco Elysium : le jeu sera bien traduit en français mais il va falloir se montrer patient

Pour la France et l'Allemagne, le travail est opéré par Testronic Labs, une société spécialiste en la matière déjà partenaire de grands acteurs du milieu. Seulement voilà, avec plus d'un million de mots, le chantier est assez pointilleux et comme il est possible de constater sur



Fait autrement plus original, ZU/AM s'en remet à des équipes de fans dévoués (et talentueux, nous annonce-t-on) pour les traductions dans les autres pays. Pourquoi pas.



allemand, en coréen, en espagnol, en russe et en portugais brésilien.Pour la France et l'Allemagne, le travail est opéré par Testronic Labs, une société spécialiste en la matière déjà partenaire de grands acteurs du milieu. Seulement voilà, avec plus d'un million de mots, le chantier est assez pointilleux et comme il est possible de constater sur le site officiel des développeurs, la traduction en français n'en est qu'à 5% de sa progression. Il va donc falloir s'avérer patient...Fait autrement plus original, ZU/AM s'en remet à des équipes de fans dévoués (et talentueux, nous annonce-t-on) pour les traductions dans les autres pays. Pourquoi pas.

Déjà sorti il y a sept mois, Disco Elysium est clairement l'un des meilleurs jeux de l'année 2019 : il est notamment celui qui a raflé le plus de prix aux Game Awards et s'est imposé dans le cœur d'une communauté utra-solide. Seulement voilà, le RPG incroyablement bien narré de ZA/UM n'est disponible que sur PC ( et Mac ) en anglais et autant dire que pour beaucoup d'européens, il s'agit là d'un véritable frein à la compréhension, d'autant plus que le RPG demande une grande maîtrise de la langue de Shakespeare.Fort heureusement, le petit studio prévoit de porter son titre sur consoles de salon et à cette occasion, il a déjà confirmé que plusieurs traductions feraient leur apparition : aujourd'hui, nous sommes bien plus informés puisque la firme vient de confirmer que Disco Elysium sera traduit en français, en