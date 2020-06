Disco Elysium : une série TV va voir le jour, les producteurs du film Sonic sur le coup

Si Sekiro Shadows Die Twice a été nommé meilleur jeu aux Game Awards 2019, saviez-vous en revanche que c'est Disco Elysium qui a remporté le plus de prix lors de la compétition ? Incroyable, mais vrai : le RPG ultra-peaufiné de ZA/UM est définitivement l'un des meilleurs titres de l'année passée... et son succès se déclinera aussi sur petit écran.



Une sacrée surprise, d'autant plus que cette série TV tout récemment dévoilée sera produite par dj2 Entertainment, la société derrière Sonic, le Film dont le succès commercial n'est plus à prouver. Pour le moment, cette série TV Disco Elysium ne dispose pas encore de date de sortie, de casting ni même de scénariste : il y a encore tout à faire, donc, et il s'agit d'un dossier qui pique assurément notre curiosité.