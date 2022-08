Destroy All Humans 2 Reprobed : une nouvelle vidéo pleine de combats pour le THQ Nordic Showcase

Impossible pour THQ Nordic de ne pas profiter de son showcase nocturne pour présenter à nouveau Destroy All Humans 2 Reprobed, dont la date de sortie approche à vitesse grand V. Tout a été dit ou presque sur ce remake du jeu sorti en 2006 sur PS2 et Xbox et cette fois-ci, le focus est mis sur les différents ennemis qu'on va combattre dans le jeu. Entre les être humains infectés par le virus qui les transforme en créatures répugnantes, et les grosses bestioles à la carapace dur, il va falloir jongler entre les armes et le jetpack plutôt pratique pour prendre de l'altitude. C'est aussi l'occasion de voir que les rues de San Francisco ne sont guères charmantes lorsqu'elles sont envahies par des substances noires et extraterrestres et qu'il faut que Crypto devienne le héros que la Terre attend depuis longtemps.La sortie de Destroy All Humans 2 Reprobed est attendue pour le 30 août prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.