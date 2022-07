Destroy All Humans 2 Reprobed : le mode coop' présenté en vidéo, c'est en split-secreen

Destroy All Humans 2 Reprobed, qui n'est autre que le remake du jeu sorti sur PS2 et Xbox en octobre 2006. Il est en effet attendu pour le 30 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series et permettra de jouer toute la campagne en coopération. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette nouvelle vidéo publiée par THQ Nordic, qui précise que le jeu se partage à deux, en local sur le même canapé. L'écran se scindera alors en deux à l'horizontal, ce qui permettra à chaque joueur d'être indépendant de l'autre. La vidéo permet aussi de voir qu'on pourra customiser son personnage de la tête aux pieds, avec une certaine liberté dans les goûts vestimentaires. Les développeurs ont aussi précisé que des réajustements ont été apportés dans ce remake, avec des armes revues et corrigées pour mieux s'adapter aux exigences de 2022. Chouette.









Parmi les jeux qui vont profiter de l'été pour sortir sous les fortes chaleurs, il y a