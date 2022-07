Destroy All Humans! 2 Reprobed : une vidéo qui présente les différents endroits qu'il sera possible d'explorer

Bay City, Albion, Tunguska, Takoshima, ou encore Solaris, des reproductions de villes connues telles que Tokyo, Londres et San Francisco. On rappelle que pour ce remake de l'épisode sorti à l'origine sur PS2 et Xbox en 2006, les développeurs de Black Forest Games nous promettent un monde encore plus vaste histoire de surprendre les fans de la première heure.







Pour mémoire, le jeu se déroulera dans les années 60 et permettra de découvrir des nouvelles compétences que le héros extraterrestre pourra améliorer grâce à de l'ADN humain. Bien évidemment, il aura à sa disposition toute une panoplie d'armes et de gadgets pour faire parler la poudre. La sortie de Destroy All Humans 2! : Reprobed est fixée au 30 août prochain sur PC, Xbox Series X, Xbox Series S et PS5.





Après avoir présenté le mode coopération de Destroy All Humans 2! : Reprobed il y a quelques semaines, THQ Nordic en remet une couche mais cette fois-ci en mettant en avant les différents endroits qu'il sera possible d'explorer. Ainsi, pour se venger du KGB qui a fait exploser son vaisseau-mère, Crypto devra ratisser