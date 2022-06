Destroy All Humans 2 Reprobed : un trailer plein de gameplay pour le remake 2022

Destroy All Humans 2 est sous les feux des projecteurs suite à la publication d'un nouveau trailer. Non content de nous dévoiler des images de gameplay inédites, cette vidéo nous permet surtout de connaître la date de sortie du jeu, calée au 30 août prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Ça sera l'occasion de retrouver Crypto, cet alien à la grosse tête (au sens propre comme au sens figuré) qui est toujours animée par cette folle envie d'exterminer la race humaine. Pour ce faire, il va faire usage d'armes aussi variées qu'improbables et c'est par ce concept que le jeu avait trouvé son succès à l'époque des PS2 et Xbox. Ne se prenant jamais la tête, avec une ambiance fun et déluré, Destroy All Humans 2 avait réussi à séduire avec son gameplay efficace. Les équipes de développement ont profité de ce remake pour corriger certains aspects du jeu, comme des armes qu'ils jugent obsolètes aujourd'hui et qui ont été modifiées. On a hête de tester tout cela et en attendant, voici ce trailer de gameplay flambant neuf !





Leaké en février 2021, annoncé officiellement en septembre 2021 lors de la conférence de THQ Nordic, le remake de