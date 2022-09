Destroy All Humans 2 Reprobed est enfin disponible, voici son trailer de lancement

Destroy All Humans 2 Reprobed est enfin disponible à la vente, aussi bien sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. L'occasion pour THQ Nordic de lâcher le trailer de lancement qui fait un récapitulatif de ce qui nous attend dans ce remake du jeu sorti en 2006 sur PS2 et Xbox. Si visuellement, on est loin des standards d'aujourd'hui, on observe tout de même une belle évolution entre le jeu d'origine. De plus, les développeurs ont fait quelques réajustements au niveau du gameplay, plus souple, sachant que certaines armes ont elles aussi été retouchées. En attendant notre test et l'avis de la presse, voici cette bande annonce finale.