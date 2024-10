Death Stranding 2 : un mode Photo déroutant et des vêtements à des prix exorbitants

Fragile, Tomorrow et Rainy prendre des poses particulières, danser ou même faire des blagues. Le rendu n'est pas banal mais il a au moins le mérite de changer des modes Photo classiques. Nicolas Winding Refn, lme réalisateur danois qui est ami dans la vraie vie avec Kojima-san. Mais ce qui a vraiment marqué ce panel de 1h30, c'est la présenation du mode Photo, où l'on a pu voir les personnages de

Death Stranding 2 : On the Beach était bel et bien présent lors du Tokyo Game Show 2024 et c'est d'ailleurs lui qui a clôturé le salon de façon remarquée. C'est en effet un panel de plus de 90 minutes en compagnie de Hideo Kojima, mais aussi une partie du casting et des comédiens de doublage japonais que le jeu a été présenté sur scène au Makuhari Messe. On a pu voir ses seiyu à l'oeuvre lors des sessions d'enregistrements, mais également un passage du jeu avec le personnage deEnfin, dernier point, Kojima Productions a profité du Tokyo Game Show 2024 pour présenter les vêtements de la marque ACRONYM qu'on va retrouver dans le jeu à travers des vestes spéciales, mais qui seront aussi vendues dans la vraie vie. C'est le même procédé que pour le premier Death Stranding et c'est toujours le designer Errolson Hugh qui a imaginé le design et les matériaux utilisés pour cette veste déjà en rupture de stock, malgré son prix de 1 540€...