Dead Island 2 : une vidéo de 15 min qui a rassuré tout le monde, le jeu s'annonce fun, gore et prometteur

Deep Silver et Dambuster Studios avaient donné rendez-vous au monde entier pour découvrir plus en détails le gameplay de Dead Island 2, l'une des plus grosses arlésiennes du moment. Si le titre a été repoussé une énième fois le mois dernier pour une sortie désormais calée au 28 avril 2023, on a été particulièrement gâté quant au contenu qui nous a été révélé en stream tout à l'heure. Sur les 15 minutes de vidéo, on a eu droit à un savant mélange entre court-métrage en prises de vues réelles et gameplay de présentation. Là où c'est plutôt malin, c'est que la vidéo en live-action s'intègre parfaitement au récit, puisqu'on suit un groupe de trois survivants se retrouvant dans une villa abandonnée d'un Los Angeles au bord du chaos. On les voit fouiller la demeure, mais aussi se poser devant le téléviseur pour jouer au jeu Dead Island 2 avant que la réalité ne les rattrape.Pour ce qui est du jeu en lui-même, il est parvenu à rassurer toutes les personnes qui ont assisté au livestream, les retours étant ultra positifs après avoir vu toutes les possibilités offertes par le gameplay. Les promesses d'il y a 8 ans semblent tenues, avec une multitude de variété dans la façon de tuer un zombie. Que ce soit à la main, avec une arme contendante ou des armes à feu, il y a mille et une façons de se faire justice soi-même. Bien sûr, il va falloir avoir le coeur accroché, le jeu ne lésinant pas sur les gros plans, les membres arrachés, les crânes explosés, le tout avec une bonne dose d'hémoglobine. Dead Island 2 s'annonce brutal et offrira du craft dans la création de ses armes qui devrait plaire aux joueurs également. Côté morts-vivants, on nous avait promis une foultitude de modèles différents, ça s'annonce être le cas, histoire de ne jamais se lasser de dézinguer de l'undead. Et histoire de bomber le torse, les développeurs annoncent que Dead Island 2 bénéficie de la technologie de pointe F.L.E.S.H : Fully Locational Evisceration System for Humanoids, conçue pour offrir la meilleure expérience avec des zombies dans un jeu vidéo.

Sortie programmée pour le 23 avril 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.