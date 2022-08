Dead Island 2 confirme son retour à la gamescom 2022, une date et du gameplay bien gore

Les insiders et Amazon avaient vendu la mèche quelques jours plus tôt : Dead Island 2 va bel et bien faire son retour près de 8 ans après sa prime annonce. C'est en effet lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022 que le jeu a refait surface, avec la promesse d'une sortie calée au 3 février 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et même Stadia. Comme on le savait déjà, c'est le studio Dambuster (Homefront The Revolution) qui a récupéré le projet après être passé entre de nombreuses mains (Techland, Yager, Sumo Digital). Histoire de bien marquer le coup, Deep Silver a prévu deux vidéos inédites, une en cinématique pour se remémorer l'ambiance déjantée du jeu, et faire connaissance avec Jacob, l'un des personnages jouables qui se réveille dans une villa de Bervely Hills. La seconde vidéo est une séquence de gameplay pour nous préenter les évolutions faites depuis 2014. En vrai, le jeu n'a pas sensiblement changé, on retrouve cet Action-RPG en vue subjective où il va falloir dézinguer du zombie un peu lent et gorgé de sang.L'histoire se déroulera donc toujours du côté de Los Angeles, où la ville a été placée en quarantaine alors que l'armée s'est retirée pour laisser les survivants et les quelques immunisés à se débrouiller par leurs propres moyens. Comme d'habitude, il va falloir se fabriquer des armes de fortune, pour essayer de comprendre qui est à l'origine de ce virus. Comme le montre le trailer de gameplay, Dead Island 2 se veut être un jeu où l'on se bat avec des armes blanches, craftées si possible, afin que le massacre de zombies soit vu en gros plan. Il y a cependant des armes à feu également, comme des fusils d'assaut, des shotgun, histoire que les dégâts fassent mal chez l'ennemi zombifié. Comme en 2014, le jeu mise sur une grande variété de morts-vivants, pas moins de 6 personnages jouables aux caractéristiques distincts, chacun doté de sa propre personnalité et dialogues. On espère que l'attente n'aura pas été vaine après toutes ces années, et en attendant le 3 février 2023, on peut se repasser le trailer CGI qui propose le Hollywood Swinging de Kool And The Gang en fond sonore.