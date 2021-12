Dead Cells : le jeu continue de surperformer, des DLC à venir en 2022

Sorti en premier lieu sur PC en 2017, puis l'année suivante, en 2018, sur consoles, Dead Cells est un jeu qui a surpris son monde. Régulièrement, les développeurs font le point sur les ventes et c'est encore le cas aujourd'hui, avec un communiqué qui révèle que le titre a atteint les 6 millions de ventes depuis sa sortie. Non seulement cela prouve le succès mondiale de Dead Cells, mais que le jeu est un long-seller, puisque 4 ans après sa sortie, il continue de bien se vendre. On se rappelle en effet que le titre s'était écoulé à 730 000 exemplaires un an après sa sortie et qu'il aura fallu attendre 2019 pour que le seuil des 2 millions de copies soient recensées. Le 3ème million est atteint en juillet 2020, mais c'est la sortie du jeu sur le marché chinois qui va donner un coup de boost supplémentaire, avec 5 millions de copies écoulées en février 2021, dont un million rien que pour la Chine.



Mais les chiffres de ventes n'étaient pas que l'information principale à retenir, on apprend qu'un DLC est prévu pour le début de l'année 2022 sur PC, PS5 et PS4 et répondant au nom de "The Queen and The Sea". Cela va permettre aux développeurs de conclure l'histoire qui a été démarrée avec The Bad Seed et Fatal Falls, les deux premiers DLC commercialisés. Histoire de se justifier, le studio Motion-Twin explique que l'argent récolté avec ce DLC permettra de continuer à produire des mises à jour régulières et surtout gratuites. D'ailleurs, le studio bordelais a annoncé 4 mises à jour au total d'ici à la fin 2022.