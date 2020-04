Dead Cells : la sortie sur Android se précise enfin, date et prix

Playdigious, permettra de personnaliser le mapping de touches tout en adaptant drastiquement le gameplay à l'écran tactile.



Sans plus attendre, on se remate le trailer de cet excellent jeu d'action-aventure en 2D qui n'a pas manqué de se faire remarquer par toute la presse et la communauté de joueurs lors de son arrivée sur le marché, il y a trois ans déjà.





Alors que l'excellent titre de Motion Twin est déjà sorti sur la plupart des plateformes, y compris iOS, sa version Android restait encore à désirer : bonne nouvelle, on sait enfin quand elle débarquera sur le logiciel de Google... et c'est pour bientôt.Ainsi, Dead Cells se rendra disponible au téléchargement à partir du 3 juin prochain sur le PlayStore, au prix de 9,99€ : ce portage, développé par le studio originel et