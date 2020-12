Dead Cells : le point sur les ventes du jeu, une nouvelle extension payante annoncée en vidéo

ractured Shrines et The Undying Shores), un boss inédit, ainsi que des armes supplémentaires. Bien évidemment, on nous promet que de plus amples détails seront communiqués ultérieurement.



En attendant, il est précisé que "Fatal Falls" coûtera 4,99 €, un montant qui permettra de continuer le déploiement de mises à jour gratuite, et de donner un coup de pouce à Motion Twin pour le développement de son mystérieux projet.





Disponible depuis 2017 sur PC - avant d'arriver l'année suivante sur Xbox One, PS4 et Nintendo Switch, en 2019 sur iOS, et l'été dernier sur Android - Dead Cells totalise désormais plus de 3,5 millions d'exemplaires dans le monde. C'est en effet ce qu'annoncent Motion Twin et Evil Empire par le biais d'un communiqué officiel, où il est également indiqué que le jeu accueillera une seconde extension payante début 2021. Baptisée "Fatal Falls", elle contiendra deux nouveaux biomes (F