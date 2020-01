Dead Cells : le DLC "The Bad Seed" tient sa date de sortie, c'est dans pas longtemps

Concernant le prochain projet de Motion Twin justement, rien n'a encore filtré mais on sait que les travaux ont débuté.



Steve Filby, le patron d'Evil Empire (un studio interne fondé par Motion Twin et dédié à Dead Cells) avait même confié en septembre dernier que les équipes étaient en pleine phase de prototypage. Cela fait maintenant un an que nous publions des mise à jour gratuites pour Dead Cells, explique le studio français. Ce DLC payant vise non seulement à soutenir Motion Twin dans ses efforts et à nous permettre de créer encore plus de contenu pour le jeu, mais également à nous accorder suffisamment de temps pour faire de notre prochain jeu un divertissement dont nous pourrons être fier, et auquel vous aurez autant de plaisir à jouer."Concernant le prochain projet de Motion Twin justement, rien n'a encore filtré mais on sait que les travaux ont débuté.

Les possesseurs de Dead Cells pourront profiter du DLC "The Bad Seed" à partir du 11 février prochain. C'est en effet ce qu'annonce Motion Twin via Twitter, en prenant le temps de glisser un trailer pour le moins sympathique. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle que cette extension payante (4,99€ vraisemblablement) permettra d'explorer deux nouvelles zones (La Serre, Le Marais) et de croiser la route de Maman Tique, un boss "du même acabit que Le Concierge".