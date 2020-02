Cyberpunk 2077 : NVIDIA tease une carte graphique collector

Alors que Star Wars est pour l'instant la seule licence qui ait eu droit à des cartes graphiques collectors NVIDIA, il se pourrait bien que Cyberpunk 2077 se voit accorder le même traitement de faveur. À la suite d'un échange de tweets autour du sujet, la firme au caméléon a en effet dévoilé une image floue de ce qui pourrait bien être une GeForce RTX aux couleurs du jeu. On se dit alors qu'il est bien possible de voir arriver une RTX 2070 Super rebadgée "RTX 2077", et ornée d'un joli liseré jaune.



Bref, on imagine que la réponse ne devrait pas tarder à tomber avec une photo moins floue de la carte dans les jours qui suivent.