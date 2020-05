CYBERPUNK 2077 : on vous unboxe la manette Xbox One collector + le X019 controller à 1000 exemplaires

Bien que Cyberpunk 2077 soit désormais attendu pour le 17 septembre 2020 en raison de l'épidémie de COVID-19, Microsoft et CD Projekt Red ont décidé de garder les dates initiales de sortie pour la manette collector, mais également la Xbox One qui arborera les couleurs du prochain jeu des créateurs de The Witcher 3. Si cette dernière n'arrivera pas avant le 7 juin prochain, la manette en revanche est d'ores et déjà en vente libre, à l'unité, depuis le 20 avril dernier au prix de 69,99€. Et bien entendu, comme vous savez que nous sommes de véritables collectionneurs, nous n'avons pas pu nous empêcher de nous acheter ce magnifique artefact que nous avons reçu avec quelques jours de retard, problèmes de livraison liés au confinement oblige.Aussi, pour que cet unboxing de cette manette inspiré du bras bionique de Johnny Silverhand, le personnage joué par Keanu Reeves dans le jeu, soit encore plus complet, on a décidé de rajouter deux autres manettes Xbox One. La première n'est autre que le X019 controller offert et vendu lors du dernier grand événement communautaire Xbox, qui s'est déroulé à Londres le 14 novembre 2019. Offert aux influenceurs qui étaient sur place, il a également été mis en vente sur le site de Microsoft. Mais le faible nombre de reproduction (1 000 exemplaires dans le monde) a poussé les collectionneurs à se ruer dessus en quelques minutes.Quant à la dernière manette, il s'agit d'un modèle plus classique mais pas dénué d'intérêt, puisqu'il est question de la Phantom White qui se distingue par son motif inédit, à savoir un dégradé translucide qui permet de révéler les différents engrenages de la manette. Une belle pièce de collection également. Allez, trêve de blabla, place à l'unboxing avec gants blancs et cutter japonais.