Cyberpunk 2077 : la vue à la 3è personne est dispo via un mod, et c'est pas joli joli

Alors que les développeurs de CD Projekt Red continuent de cruncher pour corriger au mieux l'état dans lequel se trouvent les versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077, du côté des moddeurs, on a enfin trouvé le moyen de proposer la vue à la troisième personne tant réclamée par un grand nombre de joueurs, allergiques à la vue subjective. Il s'agit d'un mod sorti il y a quelques heures et d'ores et déjà partagé par de nombreux utilisateurs qui se sont empressés de le tester grandeur nature. Si en marche classique, tout semble fonctionner pour le mieux, dès lors que le personnage se met à courir, se déplacer sur les côtés, ou sort les armes, on assiste à un festival de bugs qui rappellent les heures les plus sombres de Cyberpunk 2077, soit quand on a découvert les versions consoles old gen à leur sortie.



Bien évidemment, les développeurs n'ayant jamais conçu le jeu pour être afficher en vue à la troisième personne, il est difficile d'obtenir les animations prévues à cet effet, notamment au niveau des hanches et des bras qui ont tendance à se décaler ou à se superposer.