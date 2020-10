Cyberpunk 2077 : la mode vestimentaire de Night City s'illustre en vidéo

Après avoir pu découvrir les véhicules qu'il sera possible de prendre en mains dans les rues de Night City, CD Projekt RED nous propose de plonger dans l'univers de la mode de Cyberpunk 2077. Avec le système de streetcred, le look qu'on arborera sera particulièrement important, et comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, quatre grandes tendances se dégagent. En 2077, le kitsch bat donc son plein, avec un maximum de couleurs flashy aux accents néon, plein de détails chromés, et même des tatouages RGB. Le côté fonctionnel est accessoire, comme le prône la vidéo à la vue d'un type attifé d'une veste rose et jaune, d'un sac jaune, et d'une visière en plastique bleu.

Si tout ceci est un peu trop convenu pour vous, et surtout beaucoup trop sobre, sachez que les citoyens les plus riches de Night City pourront opter pour le style neokitch. La veste rose est alors remplacée par une fourrure de la même couleur, tandis que les accessoires en chrome trop discrets sont remplacés par une peinture dorée dont on s'enduit tout le corps.

Si vous préférez un look plus passe-partout, et surtout moins cher, l'entropisme est fait pour vous. Basé sur une subtile combinaison de survêtements, de débardeurs et de shorts, ce style consiste surtout à ne pas se promener nu, et n'inclut pas vraiment d'autre considération.

Enfin, si vous êtes attiré par les corporations et leur faste lisse, le néomilitarisme est fait pour vous. Le tout s'articule sur des costumes classiques, et d'infinies nuances de gros et de noirs, avec une multitudes d'angles possibles pour les cols. Néanmoins, le message envoyé aux autres sera clair : je suis riche, solitaire, et plus froid que la glace.