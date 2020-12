Cyberpunk 2077 : du gameplay maison en 4K RTX Ultra sur une 3080, attention les yeux !

Cyberpunk 2077 est enfin disponible, et on vous propose aujourd'hui de découvrir la "superior" version qui tourne sur notre PC de test équipé d'une GeForce RTX 3080, avec le RTX activé en Ultra. La première vidéo vous propose de découvrir la ville à bord de différents bolides, d'avoir un aperçu de la conduite, mais aussi de constater que la police ne représentera pas vraiment un grand danger pour les joueurs. La seconde vidéo permet de découvrir le désert qui sert de banlieue à Night City, mais aussi du combat contre un ennemi un peu trop puissant. On y utilise les Mantis Blades, le sniper, et des grenades EMP. Enfin, la dernière vidéo est plus contemplative, puisqu'elle nous emmène au coeur de la rue mal famée de Jig-Jig street, en plein quartier de Japantown. C'est l'occasion idéale pour admirer tous les reflets permis par le RTX, et la gestion assez dingue de la lumière et des ombres. Attention, on remarque toutefois que V ne dispose pas d'ombre, comme on peut le voir dans la séquence du bureau.