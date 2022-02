Cyberpunk 2077 : comparatif des améliorations du patch 1.5, c'est mieux mais insuffisant

Déployés depuis quelques jours, le patch 1.5 et la mise à jour next gen' de Cyberpunk 2077 est désormais au coeur de toutes les attentions. Nombreux sont les joueurs à avoir attendu ces améliorations depuis le lancement chaotique du jeu en décembre 2022. Qu'en est-il réellement ? Le YouTubeur Bear Gaming Asia (qui s'était déjà bien illustré en faisant de nombreux comparatif entre Cyberpunk 2077 et d'autres open world tels que GTA V, Red Dead Redemption 2 à la sortie du jeu) s'est lancé dans un joli comparatif entre le Cyberpunk 2077 d'origine et cette version revue et corrigée. En 10 minutes de vidéo, on constate en effet pas mal d'améliorations, comme le fait que tirer dans l'eau fasse réagir l'environnement jusqu'à présent inerte. De même, lorsqu'on lance une grenade dans l'eau, elle explose enfin. De même, marcher dans l'eau créer des remous derrière soi. Un miracle.Les PNJ ont de meilleures réactions quand on les agresse dans la rue, qu'il s'agisse de violences physiques ou de menaces avec une arme. Toutefois, comparé à d'autres open world comme ceux de Rockstar Games, ça manque évidemment de variété d'animations et de naturel dans les comportements. La physique des objets a été amliorée aussi avec ce patch 1.5, mais de quoi casser 3 pattes à un canard, puisqu'on constate que par exemple, donner des coups de batte de base-ball sur un pare-brise créer des impacts de balle, tandis que la vitre mettra énormément de temps avant de se briser. L'attitude de la Police a elle aussi été revue et corrigée, puisque désormais, elle continuera à vous repérer même si vous vous cachez derrière un PNJ. Il faut dire que le jeu revient de loin, mais pour un le stanrdard d'un open world même de 2013, ça reste bien insuffisant... N'est toujours pas Rockstar qui veut...