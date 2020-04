Cyberpunk 2077 : 14 minutes de gameplay en 8K pour s'en mettre plein les yeux

Si Cyberpunk 2077 s'est déjà illustré à travers des vidéos de gameplay, les extraits se limitaient généralement à de la 4K. Aujourd'hui, un joueur propose tout simplement une séquence en 8K. Bien sûr, le contenu date un peu et n'est probablement plus vraiment représentatif de ce que sera le jeu lors de sa sortie, mais on ne peut que s'émerveiller devant un rendu aussi net. D'ailleurs, si vous disposez d'un écran 8K, sachez que vous pouvez trouver le fichier sans compression à cette adresse (16 Go tout de même), YouTube étant connu pour dégrader la qualité des vidéos.



En revanche, pour le commun des mortels qui se contente d'un écran 4K ou moins, la vidéo ci-dessous devrait être largement suffisante. Rappelons que Cyberpunk 2077 sortira le 17 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.