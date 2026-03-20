Crimson Desert : c'est 2 millions en 24h, Pearl Abyss remercie les joueurs

La hype autour de Crimson Desert s'est transformé en succès, puisque le tusiod Pearl Abyss annonce 2 millions de copies vendues en moins de 24 heures. Il faut dire que tous les signaux étaient au vert, avec notamment plus de 400 000 pré-commandes avant même la sortie. Un démarrage qui confirme l’intérêt autour de ce jeu d'action-aventure en monde ouvert, attendu depuis plusieurs années. Un succès commercial qui se confirme malgré des retours plus nuancés côté joueurs et même de la presse, qui pointent surtout une prise en main jugée assez exigeante et un manque d’intuitivité dans certaines mécaniques, des critiques déjà évoquées lors des premières présentations publiques. Le studio affirme être attentif aux retours et a déjà commencé à déployer des correctifs pour améliorer l’expérience.









Il faut dire que l’enjeu est important et le suivi tout aussi majeur, puisque Crimson Desert a nécessité près de 7 ans de développement, avec notamment un changement de direction (le passage d’un projet initialement pensé comme un MMO à un jeu solo) et plusieurs reports. Dans tous les cas, la proposition de départ semble intéresser le public occidental, reste à savoir maintenant si les nombreux obsctacles dans le jeu, qui en fait un jeu exigeant (zéro aide, pas de marqueur jaune pour se repérer, difficulté extrême, prise en main exigeante), permettra de ne pas perdre le public mainstream en cours de route.



