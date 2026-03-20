JeuxActuJeuxActu.com

Crimson Desert : c'est 2 millions en 24h, Pearl Abyss remercie les joueurs

Crimson Desert : c'est 2 millions en 24h, Pearl Abyss remercie les joueurs

La hype autour de Crimson Desert s'est transformé en succès, puisque le tusiod Pearl Abyss annonce 2 millions de copies vendues en moins de 24 heures. Il faut dire que tous les signaux étaient au vert, avec notamment plus de 400 000 pré-commandes avant même la sortie. Un démarrage qui confirme l’intérêt autour de ce jeu d'action-aventure en monde ouvert, attendu depuis plusieurs années. Un succès commercial qui se confirme malgré des retours plus nuancés côté joueurs et même de la presse, qui pointent surtout une prise en main jugée assez exigeante et un manque d’intuitivité dans certaines mécaniques, des critiques déjà évoquées lors des premières présentations publiques. Le studio affirme être attentif aux retours et a déjà commencé à déployer des correctifs pour améliorer l’expérience.

Crimson Desert

Il faut dire que l’enjeu est important et le suivi tout aussi majeur, puisque Crimson Desert a nécessité près de 7 ans de développement, avec notamment un changement de direction (le passage d’un projet initialement pensé comme un MMO à un jeu solo) et plusieurs reports. Dans tous les cas, la proposition de départ semble intéresser le public occidental, reste à savoir maintenant si les nombreux obsctacles dans le jeu, qui en fait un jeu exigeant (zéro aide, pas de marqueur jaune pour se repérer, difficulté extrême, prise en main exigeante), permettra de ne pas perdre le public mainstream en cours de route.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 20 mars 2026
16:11


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Crimson Desert : c'est 3 millions de ventes en 5 jours, Pearl Abyss continue de patcher son jeu pour ne pas frustrer les joueurs Après les 2 millions de ventes réalisées en 24 heures pour Crimson Desert , on apprend que le titre s'est désormais écoulé à 3 millions en l'espace de 5 jours d'exploitation. 24/03/2026, 11:29
Test Crimson Desert : c'est le plus grand open world depuis Red Dead 2, mais il n'est pas fait pour tout le monde Jouissant d'une hype extraordinaire, Crimson Desert tient-il toutes ses promesses ? Est-ce bien l'open world le plus abouti jamais créé dans le jeu vidéo ? Notre test. 18/03/2026, 23:00

Crimson Desert : les premières images sur PS5 sont enfin tombées, analysons-les ! 12/03/2026, 18:53
Crimson Desert : Pearl Abyss prend la parole concernant les versions consoles, et c'est cash ! 04/03/2026, 20:41
Crimson Desert : on a testé les 3 persos, le dragon et le mécha, ultime preview avant le test 04/03/2026, 15:00
Crimson Desert : les comédiens anglais et coréens dévoilent les coulisses de leur travail 25/02/2026, 22:36


Crimson Desert

Jeu : Action/RPG
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
19 Mar 2026
19 Mar 2026
19 Mar 2026

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
Crimson Desert : le système de combat détaillé, ça s'annonce riche, varié et jouissif
Crimson Desert : la map sera plus grande que celle de Red Dead Redemption 2 Crimson Desert : la map sera plus grande que celle de Red Dead Redemption 2, Pearl Abyss lâche plein d'autres infos
Crimson Desert : un raptor, un ours et un mécha comme moyen de locomotion, un bo Crimson Desert : un raptor, un ours et un mécha en moyen de locomotion, un boss battle contre un dragon mécanique aussi
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News