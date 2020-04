Coronavirus : Rockstar Games va reverser une partie de ses recettes pour aider les associations caritatives

Rockstar Games and COVID-19 Relief pic.twitter.com/9j6NrtcrFN — Rockstar Games (@RockstarGames) 1 avril 2020

Si l'épidémie de coronavirus fait des dégâts au sein de la population mondiale, elle cause également d'énormes pertes économiques chez de nombreuses entreprises, notamment les petites structures dont certaines ont dû fermer leurs portes. Se refusant à rester les bras croisés, Rockstar Games s'est fendu d'un tweet dans lequel il annonce qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin mai, 5% des recettes générées par Red Dead Online et GTA Online seront reversés aux associations caritatives. "Des petites sociétés ont mis la clé sous la porte, et les communités, qui comptent sur une aide gouvernementale à laquelle elles n'ont finalement pas accès, souffrent, peut-on lire. La route s'annonce longue et difficile, ce qui explique pourquoi nous souhaitons apporter notre aide.""Ces fonds seront utilisés pour aider les communités locales ainsi que les sociétés impactées par le coronavirus, poursuit Rockstar Games. Ce sera de manière directe ou par le biais de ces organismes incroyables qui, sur le terrain, donne un coup de main à tous ceux touchés par la crise." Même si l'industrie vidéoludique continue de tourner pendant cette période compliquée, plusieurs acteurs ont pris un certain nombre de mesures, qu'il s'agisse des studios en généralisant le télétravail, ou alors les constructeurs en réduisant le débit de leurs services en ligne.