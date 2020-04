Coronavirus : les trois premiers Uncharted et Journey offerts, Sony régale

Afin de palier l'ennui et surtout de contribuer à la lutte contre la pandémie du coronavirus, Sony vient tout juste de dévoiler Play At Home, un programme qui, comme son nom l'indique, préconise le confinement : pour ce faire, le géant japonais livre les deux titres pour le moins exquis que sont Uncharted The Nathan Drake Collection et Journey.En réalité, il y a bien plus que deux jeux puisque le premier est une compilation intégrant les trois premiers Uncharted savamment remastérisés : des petites pépites signées Naughty Dog (The Last of Us, Jak & Daxter) que l'on ne présente plus et qui accompagneront donc la poétique aventure Journey, développée par thatgamecompagny et particulièrement acclamée lors de son arrivée en 2012.Il parait bon de souligner deux faits : le premier, c'est que cette offre est totalement dissociée des traditionnels jeux offerts aux abonnés du PlayStation Plus. Ici, tous les membres du PSN - et il y en a un paquet - peuvent se rendre sur le PS Store pour récupérer leur dû. La deuxième, c'est que si vous résidez en Allemagne ou en Chine, la trilogie Uncharted sera alors remplacée par... Knack 2. On ne sait pas trop pourquoi, mais il va falloir faire avec. Bon confinement !